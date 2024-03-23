Відповідно до розробленої Мінсоцполітики постанови, запроваджується нова допомога «Дитина не одна».

В Україні запроваджують новий вид соціальної допомоги «Дитина не одна». Як зазначають у Міністерстві соціальної допомоги, з початку повномасштабної війни щороку близько 4 тисяч дітей залишаються без батьківського піклування.

Допомога «Дитина не одна» призначається на дітей, які залишились без батьківського піклування, але ще не набули статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу. Процес присвоєння дитині такого соціального статусу зазвичай займає до 6 місяців – на цей період призначатиметься новий вид соцдопомоги.

Розмір виплати становить:

для дітей до 6 років – 6 407,5 грн

для дітей від 6 до 18 років – 7 990 грн

для дітей до 6 років з інвалідністю – 8 970,5 грн

для дітей від 6 до 18 років з інвалідністю – 11 186 грн

Звернутися із заявою про призначення такої допомоги на 6 місяців до органів соцзахисту населення, ЦНАП або виконавчих органів територіальних громад може:

людина, до якої тимчасово влаштовано дитину, якщо родина постійно проживає в Україні.

представник прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу, в якому тимчасово перебуває дитина.

Надання допомоги може бути продовжено, якщо період тимчасового влаштування дитини продовжено наказом Служби у справах дітей.

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