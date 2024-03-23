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  1. В Україні

Чи потрібно на тимчасових працівників подавати повідомлення про прийняття на роботу: роз’яснення

07:18, 23 березня 2024
Вимога про подання повідомлення про прийняття працівника на роботу до органу податкової служби поширюється на всі випадки оформлення трудових відносин, у тому числі і тимчасових.
Чи потрібно на тимчасових працівників подавати повідомлення про прийняття на роботу: роз’яснення
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Управління інспекційної діяльності у Черкаській області Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці пояснює, чи потрібно на тимчасових працівників подавати повідомлення про прийняття на роботу.

Зазначається, що організація та проведення громадських робіт здійснюються на підставі договору про організацію і фінансування громадських робіт, який укладається між центром зайнятості та роботодавцем відповідно до рішення місцевого органу влади.

З особами, що беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, роботодавці укладають у письмовій формі строковий трудовий договір на строк, який не може протягом року перевищувати 180 календарних днів. Про участь осіб у таких роботах роботодавці вносять записи до трудових книжок працівників.

На осіб, які беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, поширюються державні соціальні гарантії, передбачені законодавством про працю та зайнятість населення і загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Вимога про подання повідомлення про прийняття працівника на роботу до органу податкової служби поширюється на всі випадки оформлення трудових відносин, в тому числі і тимчасових.

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