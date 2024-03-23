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  1. В Украине

Нужно ли на временных работников подавать уведомления о приеме на работу: разъяснение

07:18, 23 марта 2024
Требование о подаче сообщения о принятии работника на работу в орган налоговой службы распространяется на все случаи оформления трудовых отношений, в том числе и временных.
Нужно ли на временных работников подавать уведомления о приеме на работу: разъяснение
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Управление инспекционной деятельности в Черкасской области Центрального межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда объясняет, нужно ли на временных работников подавать уведомления о принятии на работу.

Отмечается, что организация и проведение общественных работ осуществляются на основании договора об организации и финансировании общественных работ, заключаемого между центром занятости и работодателем в соответствии с решением местного органа власти.

С лицами, участвующими в общественных и других работах временного характера, работодатели заключают в письменной форме срочный трудовой договор сроком, который может в течение года превышать 180 календарных дней. Об участии лиц в таких работах работодатели вносят записи в трудовые книжки работников.

На лиц, участвующих в общественных и других работах временного характера, распространяются государственные социальные гарантии, предусмотренные законодательством о труде и занятости населения и общеобязательном государственном социальном страховании.

Требование о предоставлении уведомления о принятии работника на работу в орган налоговой службы распространяется на все случаи оформления трудовых отношений, в том числе и временных.

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