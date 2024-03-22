Киевский апелляционный суд сообщил о наличии 25 вакантных должностей

Киевский апелляционный суд ищет главных и ведущих специалистов, секретарей судебного заседания и судебных распорядителей.

В Киевском апелляционном суде сообщили, что по состоянию на 20 марта 2024 года в аппарате суда есть должности государственной службы, которые предлагаются для занятия лицами, которые намерены работать в суде. Об этом сообщили на официальном сайте суда.

Зокрема:

головний спеціаліст відділу опрацювання та реєстрації вхідної кореспонденції управління забезпечення автоматизованого документообігу (2 посади; на період відсутності державного службовця, за яким зберігається посада державної служби);

головний спеціаліст відділу кадрової роботи та державної служби управління кадрового забезпечення (1 посада);

головний спеціаліст відділу кадрового забезпечення суддів управління кадрового забезпечення (1 посада);

головний спеціаліст відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності (1 посада);

головний спеціаліст відділу реєстрації та автоматизованого розподілу судових справ управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (2 посади);

головний спеціаліст відділу забезпечення судового процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (2 посади);

головний спеціаліст відділу опрацювання та виконання вхідної кореспонденції управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (2 посади);

провідний спеціаліст відділу опрацювання та виконання вхідної кореспонденції управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (1 посада);

секретар судового засідання відділу забезпечення судового процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (2 посади);

секретар судового засідання відділу забезпечення судового процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ (1 посада);

головний спеціаліст відділу забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем управління комп’ютерних технологій (1 посада);

головний спеціаліст відділу адміністрування автоматизованої системи електронного документообігу суду управління комп’ютерних технологій (1 посада);

головний спеціаліст відділу забезпечення розгляду звернень та надання інформації (2 посади);

головний спеціаліст відділу міжнародно-правового співробітництва та взаємодії з засобами масової інформації (1 посада);

судовий розпорядник відділу судових розпорядників (5 посад).

Особам, які претендують на зайняття посад державної служби в апараті суду, рекомендуємо врахувати вимоги до осіб, які претендують на вступ на державну службу, визначені Законом України «Про державну службу» № 889-VІІІ від 10 грудня 2015 року, а також положення зазначеного Закону щодо права на державну службу.

Окрім вищезазначених посад станом на 20 березня 2024 року для зайняття пропонуються, також посади не державної служби. Зокрема:

провідний консультант відділу опрацювання та реєстрації вхідної кореспонденції управління забезпечення автоматизованого документообігу (1 посада);

провідний консультант відділу опрацювання вихідної кореспонденції та моніторингу виконання документівуправління забезпечення автоматизованого документообігу (1 посада);

провідний консультант відділу матеріально-технічного забезпечення управління договірно-правової роботи та організації розпорядження майном (1 посада);

провідний консультант відділу забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних системуправління комп’ютерних технологій (1 посада).

Для посад не державної служби наявність вищої освіти не є обов’язковою вимогою. Важливо прагнення працювати, стресостійкість, а також вміння ефективно взаємодіяти з колегами в умовах змін та викликів.

Для розгляду кандидатури пропонуємо особам, які претендують на зайняття посад в апараті суду, направляти на офіційну електронну адресу суду [email protected] резюме (в довільній формі або ж за формою, визначеною додатком 2-1 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648 (зі змінами та доповненнями); особам, які претендують на зайняття посад державної служби, рекомендуємо додавати до резюме мотиваційні листи.

Призначення на посади в апараті суду здійснюється керівником державної служби – керівником апарату суду – за результатами співбесіди.

Для участі у співбесіді уповноваженою керівником апарату суду особою запрошуються кандидати за результатами перевірки поданих документів. Таке запрошення здійснюється засобами телекомунікаційного зв’язку шляхом повідомлення/узгодження дати та часу проведення співбесіди.

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