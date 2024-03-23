В Хмельницкой области мужчина, который изнасиловал 13-летнюю девочку, получил 10 лет тюрьмы

42-летний мужчина приговорен к 10 годам заключения.

В Хмельнитчине суд признал виновным 42-летнего жителя Каменецкой области в изнасиловании малолетней девочки, он приговорен к 10 годам лишения свободы.

Событие произошло в августе прошлого года в Каменец-Подольском, сообщает областная прокуратура.

Обвиняемый подпоил 13-летнюю девочку, воспользовался ее беспомощным состоянием и изнасиловал. Об инциденте сообщил сам ребенок, позвонив в полицию.

До приговора суда осужденный находился под стражей.

Информация о обидчике будет включена в Единый реестр лиц осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

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