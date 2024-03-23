На Хмельниччині чоловік, який зґвалтував 13-річну дівчинку, отримав 10 років тюрми

42-річного чоловіка засуджено до 10 років ув’язнення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Хмельниччині суд визнав винним 42-річного жителя Кам’янеччини у зґвалтуванні малолітньої дівчинки, його засуджено до 10 років позбавлення волі.

Подія сталася у серпні минулого року в м. Кам’янець-Подільський, повідомляє обласна прокуратура.

Обвинувачений підпоїв 13-річну дівчинку, скористався її безпорадним станом та зґвалтував. Про інцидент повідомила сама дитина, зателефонувавши до поліції.

До вироку суду засуджений перебував під вартою.

Інформацію про кривдника буде включено до Єдиного реєстру осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.