Спікера Палати представників США Майка Джонсона хочуть усунути з посади

Клопотання про усунення Майка Джонсона подала член Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін.

Член Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін подала клопотання про усунення Майка Джонсона з посади спікера Палати представників США. На цей крок вона пішла через незадоволення щодо законопроекту про державне фінансування, передає CNN.

«Сьогодні я подала клопотання про усунення, але це радше попередження», - сказала Тейлор Грін репортерам після подання клопотання.

За її словами, «пора пройти через цей процес, не поспішати і знайти нового спікера Палати представників, який підтримуватиме республіканців і нашу республіканську більшість, а не підтримуватиме демократів».

Видання пише, що Палата представників має розглянути це питання протягом двох законодавчих днів після її визнання. Сьогодні в другій половині дня палата йде на двотижневу перерву.

На запитання CNN про свою реакцію Джонсон не відповів, а просто відмахнувся рукою. Спікер Палати представників зіткнувся з опором з боку правого крила Республіканської партії через те, як він боровся за державне фінансування.

Раніше спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон повідомляв, що законопроект про додаткове фінансування Україні буде розглянуто тільки після того, як буде вирішене питання з фінансуванням федерального уряду.

Нагадаємо, 8 березня Конгрес США схвалив пакет законопроектів для запобігання шатдауну. Законодавці США також ведуть переговори щодо другого пакету з шести законопроєктів, включаючи фінансування американських військових, щоб забезпечити повне фінансування всіх федеральних агентств до 22 березня.

Ще ми писали, що глава ЦРУ Вільям Бернс заявив, що Україна може втратити ще більше територій, якщо залишиться без надання допомоги.

Також відомо, що Палата представників США може провести голосування за пакет фінансової допомоги Україні наприкінці березня, або у квітні 2024 року.

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