У Києві продублюють підземний перехід наземним з урахуванням норм безбар’єрності та доступності

На 2024 рік у столиці заплановано облаштувати дублюючі наземні пішохідні на низці адрес.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

У Києві розпочинається дорожньо-будівельний сезон, тому відновлюється робота з облаштування інфраструктури з урахуванням норм безбар’єрності та доступності. Про це повідомляють у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Зокрема, у 2024 році заплановано облаштувати дублюючі наземні пішохідні переходи за наступними адресами:

вул. Деміївська – просп. Валерія Лобановського;

вул. Володимира Брожка – просп. Валерія Лобановського;

вул. Костянтинівська – вул. Верхній Вал

Також уже розпочато підготовчі роботи для облаштування наземного пішохідного переходу, що дублює підземний, на перехресті вулиць Старобориспільської і Миколи Хвильового.

Зокрема, на цьому перехресті понизять бордюрний камінь, облаштують тактильну плитку, встановлять відповідні дорожні знаки та світлофори. Роботи планують завершити за 2 тижні. За сприятливої погоди нанесуть і дорожню розмітку.

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