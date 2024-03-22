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У Києві продублюють підземний перехід наземним з урахуванням норм безбар’єрності та доступності

23:59, 22 березня 2024
На 2024 рік у столиці заплановано облаштувати дублюючі наземні пішохідні на низці адрес.
У Києві продублюють підземний перехід наземним з урахуванням норм безбар’єрності та доступності
Джерело фото: kyivcity.gov.ua
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У Києві розпочинається дорожньо-будівельний сезон, тому відновлюється робота з облаштування інфраструктури з урахуванням норм безбар’єрності та доступності. Про це повідомляють у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Зокрема, у 2024 році заплановано облаштувати дублюючі наземні пішохідні переходи за наступними адресами:

  • вул. Деміївська – просп. Валерія Лобановського;
  • вул. Володимира Брожка – просп. Валерія Лобановського;
  • вул. Костянтинівська – вул. Верхній Вал

Також уже розпочато підготовчі роботи для облаштування наземного пішохідного переходу, що дублює підземний, на перехресті вулиць Старобориспільської і Миколи Хвильового.

Зокрема, на цьому перехресті понизять бордюрний камінь, облаштують тактильну плитку, встановлять відповідні дорожні знаки та світлофори. Роботи планують завершити за 2 тижні. За сприятливої погоди нанесуть і дорожню розмітку.

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