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  1. В Украине

В Киеве продублируют подземный переход наземным с учетом норм безбарьерности и доступности

23:59, 22 марта 2024
На 2024 год в столице запланировано обустроить дублирующие пешеходные наземные на ряде адресов.
В Киеве продублируют подземный переход наземным с учетом норм безбарьерности и доступности
Источник фото: kyivcity.gov.ua
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В Киеве начинается дорожно-строительный сезон, поэтому возобновляется работа по обустройству инфраструктуры с учетом норм безбарьерности и доступности. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

В частности, в 2024 году запланировано обустроить дублирующие наземные пешеходные переходы по следующим адресам:

  • ул. Демеевская – просп. Валерия Лобановского;
  • ул. Владимира Брожко – просп. Валерия Лобановского;
  • ул. Константиновская – ул. Верхний Вал

Также уже начаты подготовительные работы по обустройству наземного пешеходного перехода, который дублирует подземный, на перекрестке улиц Старобориспольской и Николая Хвылевого.

В частности, на этом перекрестке снизят бордюрный камень, обустроят тактильную плитку, установят соответствующие дорожные знаки и светофоры. Работы планируют завершить через 2 недели. При благоприятной погоде нанесут и дорожную разметку.

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