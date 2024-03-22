В Киеве продублируют подземный переход наземным с учетом норм безбарьерности и доступности

На 2024 год в столице запланировано обустроить дублирующие пешеходные наземные на ряде адресов.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве начинается дорожно-строительный сезон, поэтому возобновляется работа по обустройству инфраструктуры с учетом норм безбарьерности и доступности. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

В частности, в 2024 году запланировано обустроить дублирующие наземные пешеходные переходы по следующим адресам:

ул. Демеевская – просп. Валерия Лобановского;

ул. Владимира Брожко – просп. Валерия Лобановского;

ул. Константиновская – ул. Верхний Вал

Также уже начаты подготовительные работы по обустройству наземного пешеходного перехода, который дублирует подземный, на перекрестке улиц Старобориспольской и Николая Хвылевого.

В частности, на этом перекрестке снизят бордюрный камень, обустроят тактильную плитку, установят соответствующие дорожные знаки и светофоры. Работы планируют завершить через 2 недели. При благоприятной погоде нанесут и дорожную разметку.

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