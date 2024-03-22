Предпринимателя и экс-директора госпредприятия Минобороны разоблачили на взятке в $600 000

Руководитель частного предприятия и его сообщник требовали у представителя ООО деньги за передачу права застройки земельного участка Минобороны.

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Правоохранители разоблачили на коррупционной схеме директора частного предприятия и экс-директора одного из ГП Министерства обороны Украины. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Отмечается, что руководитель частного предприятия и его сообщник требовали у представителя ООО деньги за передачу права застройки земельного участка Минобороны.

Они должны были повлиять на директора госпредприятия, в ведении которого находятся земли обороны, для заключения трехстороннего договора строительства жилищного комплекса.

В ОГП добавляют, что в общей сложности неправомерная выгода составила 600 000 долларов США.

Злоумышленников задержали при получении 320 тыс. долларов США наличными, а также договоров о праве собственности на жилую недвижимость стоимостью 280 тыс. долларов США.

Решается вопрос о сообщении лицам о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, а также злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

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