В Киеве изъяли младенца у матери, которая без сознания лежала на улице с ребенком

26-летняя женщина находилась без сознания, а рядом с ней находился младенец.

В Киеве полицейские и соцработники изъяли младенца у матери, которая без сознания лежала на улице. Как сообщили в полиции, 8-месячная девочка вместе с женщиной в бессознательном состоянии находилась на земле. К счастью, ее увидели проходящие мимо ювенальные полицейские. Малолетнюю доставили в больницу для обследования, а на мать составили протокол за невыполнение родительских обязанностей.

Женщину заметили во время патрулирования лесопарковой зоны. 26-летняя жительница Киевщины находилась без сознания, а рядом с ней находился младенец.

На мать правоохранители составили протокол по ст. 184 КУоАП – невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей. В полиции пишут, что известно, что женщина уже неоднократно привлекалась к ответственности за указанное правонарушение.

В настоящее время ребенок доставлен в больницу для прохождения медицинского обследования. Дальнейшей судьбой девочки будут заниматься социальные службы.

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