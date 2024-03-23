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  1. В Украине

Как отменить проведенную через ПРРО расчетную операцию с ошибочной суммой: разъяснение ГНС

22:29, 23 марта 2024
В случае формирования расчетного документа через ПРРО с ошибочной суммой за расчетную операцию, то такая операция отменяется путем регистрации операции «сторно».
Как отменить проведенную через ПРРО расчетную операцию с ошибочной суммой: разъяснение ГНС
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ГНС в Киевской области объяснило, как отменить проведенную через ПРРО расчетную операцию с ошибочной суммой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что при формировании расчетного документа через ПРРО с ошибочной суммой за расчетную операцию, такая операция отменяется путем последующей регистрации операции «сторно» с регистрацией такой операции на фискальном сервере, формированием фискального номера расчетного документа на такую операцию и указанием фискального номера расчетного документа, который сторнируется.

То есть операция «сторно», в связи с ошибочно проведенной расчетной операцией ПРРО, выполняется относительно последнего чека до момента регистрации следующего расчетного документа таким ПРРО (фискальный кассовый чек, Z-отчет). Если ПРРО уже сформированы следующие расчетные документы, то операция «сторно» не производится. Отмена ошибочно проведенной расчетной операции через ПРРО осуществляется путем регистрации отрицательной суммы (формирование расходного чека).

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