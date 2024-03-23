Как отменить проведенную через ПРРО расчетную операцию с ошибочной суммой: разъяснение ГНС

В случае формирования расчетного документа через ПРРО с ошибочной суммой за расчетную операцию, то такая операция отменяется путем регистрации операции «сторно».

ГНС в Киевской области объяснило, как отменить проведенную через ПРРО расчетную операцию с ошибочной суммой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что при формировании расчетного документа через ПРРО с ошибочной суммой за расчетную операцию, такая операция отменяется путем последующей регистрации операции «сторно» с регистрацией такой операции на фискальном сервере, формированием фискального номера расчетного документа на такую операцию и указанием фискального номера расчетного документа, который сторнируется.

То есть операция «сторно», в связи с ошибочно проведенной расчетной операцией ПРРО, выполняется относительно последнего чека до момента регистрации следующего расчетного документа таким ПРРО (фискальный кассовый чек, Z-отчет). Если ПРРО уже сформированы следующие расчетные документы, то операция «сторно» не производится. Отмена ошибочно проведенной расчетной операции через ПРРО осуществляется путем регистрации отрицательной суммы (формирование расходного чека).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.