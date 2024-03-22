Есть признаки, что рф может готовиться к новым ударам, – Гуменюк.

В последнее время наблюдается чрезмерная активность разведывательных дронов.

После массированного ракетно-дронового удара, который сегодня рф нанесла по Украине, снова наблюдается враждебная активность, которая может свидетельствовать о подготовке к новым обстрелам.

Об этом сообщила в эфире телемарафона начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Она также добавила, что в последнее время наблюдается чрезмерная активность разведывательных дронов. Таким образом, по ее словам, враг пытается компенсировать отсутствие самолета А-50.

Гуменюк также напомнила, что накануне российские оккупационные войска вывели морские ракетные комплексы на боевое дежурство.

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