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  1. В Украине

Правительство упростило усыновление и устройство детей в другие семейные формы воспитания

18:51, 22 марта 2024
Семья, находящаяся в процессе усыновления ребенка, сможет забрать ребенка раньше, чем будет вынесено решение суда.
Правительство упростило усыновление и устройство детей в другие семейные формы воспитания
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В пятницу, 22 марта, Кабмин принял изменения к нормативно-правовой базе, которые помогут детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, меньше ждать своих новых семей. Об этом сообщил официальный сайт Министерства социальной политики Украины.

Что меняется:

Усиновлення

Родина, яка перебуває в процесі усиновлення дитини, зможе забрати дитину до себе раніше, ніж буде винесене рішення суду. Тимчасове влаштування дитини до сім’ї потенційних усиновлювачів буде можливим за умови, якщо сім’я або одна людина — кандидат в усиновлювачі: 1) отримала позитивний висновок райдержадміністрації або виконавчого органу міської або районної у місті ради про доцільніть усиновлення і відповідність інтересам дитини 2) подала до суду заяву про усиновлення дитини.

Термін дії довідки про проходження курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, збільшується до 24 місяців.

Служби у справах дітей на місцях отримають доступ до інформації про дітей, які потребують усиновлення, не тільки в межах свого міста / громади, але і всіх дітей області. Усім кандидатам, які перебувають на обліку в ССД, надходитиме запрошення на прийом для ознайомлення з інформацією про дитину, щойно дитина потраплятиме на  облік. Служби у справах дітей на регіональному рівні бачитимуть інформацію про дітей на обліку в інших регіонах і на централізованому обліку. Тобто більше дітей і більше потенційних усиновлювачів матимуть шанси зустріти одне одного.

Опіка / піклування

Оформити опіку / піклування над дитиною, якщо другий з подружжя перебуває на військовій службі, стане простіше. Згідно з правилами, подавати висновок про стан здоров’я повинні обидва з подружжя, а не тільки людина, яка бере дитину під опіку. Відтепер той, хто служить, зможе подати такой висновок протягом 15 календарних днів після повернення.

Тимчасове влаштування

Список тих, до кого дитина без батьківського піклування може бути тимчасово влаштована, додалися прийомні сім’ї і великі прийомні сім’ї (дитячі будинки сімейного типу). Раніше йшлося тільки про сім’ї родичів, знайомих, патронатні родини, а також інституційні заклади.

Родини, в які тимчасово влаштовують дітей (сім’ї родичів, знайомих, а також прийомні і ДБСТ) отримуватимуть грошову допомогу  ще до того, як дитина набуде статусу сироти або позбавленої батьківського піклування.

Які ще зміни передбачає рішення уряду:

Після завершення навчання майбутні усиновлювачі, прийомні батьки, опікуни отримуватимуть довідку протягом 5 робочих днів (строк скоротився удвічі, дотепер було 10 днів). Установа, яка проводила навчання, має надіслати довідку до служби у справах дітей електронною поштою і одночасно зателефонувати до ССД, щоб попередити про готовність довідки.

Оформити опіку / піклування над дитиною як і раніше, зможуть хрещені батьки. Але додається вимога, що людина мала бути хрещеною мамою / татом ДО моменту, коли дитина набуває статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Це усуне можливість для деяких дорослих недоброчесно використати ситуацію.

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