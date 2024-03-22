Апелляционная палата ВАКС отменила решение о закрытии дела «короля контрабанды» Альперина

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда назначила повторное судебное рассмотрение дела Вадима Альперина.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила постановление о закрытии уголовного производства в отношении одесского бизнесмена Вадима Альперина о коррупционной схеме на таможне. Об этом говорится в сообщении АП ВАКС. Об этом говорится в сообщении АП ВАКС.

Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу стороны обвинения на решение ВАКС о закрытии дела, которое было принято в октябре прошлого года.

Теперь дело Альперина будут повторно рассматриваться в суде первой инстанции. Обжаловать решение Апелляционной палаты нельзя.

Напомним, что в октябре ВАКС закрыл дело Вадима Альперина. Сторона защиты подала ходатайство о закрытии дела, настаивая на том, что к ней следует применить "правки Лозового".

«Судебно-юридическая газета» сообщала, что в 2019 году Вадима Альперина задержали по подозрению в организации масштабных схем на таможне.

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