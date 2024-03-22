На ДнепроГЭС удалось запустить часть оборудования — Минэнерго

ДнепроГЭС пока не производит электроэнергию.

Источник фото: Денис Шмыгаль

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Как известно, в Запорожье во время ракетного удара российских оккупантов по Днепровской гидроэлектростанции было два прямых попадания по ГЭС-1 и ГЭС-2.

Министерство энергетики Украины сообщило, что на Днепровской ГЭС удалось запустить часть оборудования, но электричество станция пока не производит. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«На ДнепроГЭС, несмотря на значительные повреждения, энергетикам удалось запустить в работу часть оборудования», - пишут в министерстве.

Однако электроэнергию станция пока не производит. Продолжается осмотр повреждений для выяснения и оценки масштабов ущерба.

Глава компании Укргидроэнерго Игорь Сирота отметил, что ГЭС-2 находится в критическом состоянии, ГЭС-1 также не работает.

Государственная экологическая инспекция Южного округа сообщила, что в результате попаданий по гидроэлектростанции ДнепроГЭС произошла утечка нефтепродуктов в реку Днепр.

Еще известно, что в Днепровскую ГЭС прилетело 8 ракет.

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