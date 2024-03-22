На ДніпроГЕС вдалось запустити частину обладнання — Міненерго

ДніпроГЕС наразі не виробляє електроенергію.

Джерело фото: Денис Шмигаль

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Як відомо, у Запоріжжі під час ракетного удару російських окупантів по Дніпровській гідроелектростанції було два прямих влучання по ГЕС-1 і ГЕС-2.

Міністерство енергетики України повідомило, що на Дніпровській ГЕС вдалося запустити частину обладнання, але електрику станція поки не виробляє. Про це поінформували у пресслужбі відомства.

«На ДніпроГЕС, попри значні пошкодження, енергетикам вдалося запустити в роботу частину обладнання», - пишуть у міністерстві.

Однак електроенергію станція поки не виробляє. Триває огляд пошкоджень для з’ясування та оцінки масштабів збитків.

Голова компанії Укргідроенерго Ігор Сирота зазначив, що ГЕС-2 перебуває у критичному стані, ГЕС-1 також не працює.

Державна екологічна інспекція Південного округу повідомила, що унаслідок влучань по гідроелектростанції ДніпроГЕС стався витік нафтопродуктів у річку Дніпро.

Ще відомо, що у Дніпровську ГЕС прилетіло 8 ракет.

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