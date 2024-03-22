Внаслідок атаки на Дніпровську ГЕС стався витік нафтопродуктів у Дніпро, фото

Фахівці Державної екологічної інспекції зафіксували витік нафтопродуктів у річку Дніпро.

Фото: Держекоінспекція Південного округу

Як відомо, у Запоріжжі під час ракетного удару російських окупантів по Дніпровській гідроелектростанції було два прямих влучання по ГЕС-1 і ГЕС-2, пошкодження серйозні.

Державна екологічна інспекція Південного округу повідомила, що унаслідок влучань російських ракет по гідроелектростанції ДніпроГЕС у Запоріжжі стався витік нафтопродуктів у річку Дніпро.

Проби води з річки відібрали для лабораторного дослідження. Крім того, фахівці зафіксували засмічення ґрунтів унаслідок російської атаки.

У місті площа засмічення відходами руйнації з ДніпроГЕС становить понад 7200 м² по вул. Славутича та понад 300 м² по вул. Петра Сагайдачного (Бородинській).

Фото: Держекоінспекція Південного округу

Нагадаємо, що в ніч на 22 березня та вранці країна-агресор рф здійснила масштабну ракетно-дронову атаку на Україну, запустивши понад 60 "шахедів" та майже 90 ракет різних типів. Били по критичній інфраструктурі.

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