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  1. В Україні

На Київщині окупант розстріляв чоловіка, щоб вкрасти його телефон, — СБУ

21:30, 22 березня 2024
Готуються матеріали для оголошення його в міжнародний розшук.
На Київщині окупант розстріляв чоловіка, щоб вкрасти його телефон, — СБУ
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Служба безпеки України оголосила заочно підозру російському окупанту, який розстріляв мешканця Київщини, щоб відібрати мобільний телефон. 

Йдеться про Тимура Сеферова – 32-річного контрактника 15-ї окремої мотострілецької бригади Центрального військового округу зс рф. 

СБУ повідомляє, що в окупованому селищі Мокрець Броварського району окупант спільно з іншими обстрілював приватні помешкання, вдирався до них та відбирав майно у людей.

Задокументовано, що під час одного із таких "нальотів" Сеферов хотів забрати мобільний телефон у 53-річного місцевого жителя.

У результаті важких вогнепальних поранень потерпілий загинув на місці.

Готуються матеріали для оголошення підозрюваного у міжнародний розшук. 

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