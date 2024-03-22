На Київщині окупант розстріляв чоловіка, щоб вкрасти його телефон, — СБУ

Готуються матеріали для оголошення його в міжнародний розшук.

Служба безпеки України оголосила заочно підозру російському окупанту, який розстріляв мешканця Київщини, щоб відібрати мобільний телефон.

Йдеться про Тимура Сеферова – 32-річного контрактника 15-ї окремої мотострілецької бригади Центрального військового округу зс рф.

СБУ повідомляє, що в окупованому селищі Мокрець Броварського району окупант спільно з іншими обстрілював приватні помешкання, вдирався до них та відбирав майно у людей.

Задокументовано, що під час одного із таких "нальотів" Сеферов хотів забрати мобільний телефон у 53-річного місцевого жителя.

У результаті важких вогнепальних поранень потерпілий загинув на місці.

Готуються матеріали для оголошення підозрюваного у міжнародний розшук.

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