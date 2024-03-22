Справу щодо масштабної корупції на митниці скерували на повторний розгляд до ВАКС — САП

Корупційні діяння 6 осіб у 2016-2017 роках під час розмитнення товарів, імпортованих в Україну, завдали державі збитків на суму понад 60 млн грн.

У п’ятницю, 22 березня, Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП на рішення колегії суддів ВАКС від 12.10.2023 про закриття на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України справи щодо корупції на митниці стосовно 6 осіб. Про це повідомила пресслужба САП.

У відомстві зазначили, корупційні діяння осіб у 2016-2017 роках під час розмитнення товарів, імпортованих в Україну, завдали державі збитків на суму понад 60 млн грн.

Заслухавши доводи сторін, суд апеляційної інстанції підтримав позицію прокурора САП та скерував вищевказану справу на повторний розгляд до ВАКС, додали у САП.

Ухвала АП ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Про судові засідання буде повідомлено додатково.

У САП нагадали, справа скерована до суду у серпні 2022 року. Дії особи, яку слідство вважає організатором корупційної схеми, а також в.о. керівника однієї з регіональних митниць ДФС України, колишнього директора департаменту адміністрування митних платежів ДФС України та трьох підприємців, задіяних у схемі, кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Разом з тим, досудове розслідування стосовно інших п’яти інших учасників цієї злочинної схеми ще триває.

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