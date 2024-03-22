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Дело по масштабной коррупции на таможне было направлено на повторное рассмотрение в ВАКС — САП

13:46, 22 марта 2024
Коррупционные деяния 6 человек в 2016-2017 годах во время растаможки товаров, импортируемых в Украину, нанесли государству ущерб на сумму более 60 млн. грн.
Дело по масштабной коррупции на таможне было направлено на повторное рассмотрение в ВАКС — САП
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В пятницу, 22 марта, Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП на решение коллегии судей ВАКС от 12.10.2023 о закрытии на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК Украины дела о коррупции на таможне в отношении 6 человек. Об этом сообщила пресс-служба САП.

В ведомстве отметили, что коррупционные деяния лиц в 2016-2017 годах во время растаможки товаров, импортируемых в Украину, нанесли государству ущерб на сумму более 60 млн грн.

Заслушав доводы сторон, суд апелляционной инстанции поддержал позицию прокурора САП и направил вышеуказанное дело на повторное рассмотрение в ВАКС, добавили в САП.

Постановление АП ВАКС вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит.

О судебных заседаниях будет сообщено дополнительно.

В САП напомнили, что дело направлено в суд в августе 2022 года. Действия лица, которое следствие считает организатором коррупционной схемы, а также и. о. руководителя одной из региональных таможен ГФС Украины, бывшего директора департамента администрирования таможенных платежей ГФС Украины и трех предпринимателей, задействованных в схеме, квалифицированные по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Вместе с тем досудебное расследование в отношении других пяти других участников этой преступной схемы еще продолжается.

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