В Киевской области оккупант расстрелял мужчину, чтобы украсть его телефон, — СБУ

Готовятся материалы для объявления его в международный розыск.

Служба безопасности Украины объявила заочно подозрение российскому оккупанту, расстрелявшему жителя Киевщины, чтобы отобрать мобильный телефон.

Речь идет о Тимуре Сеферове - 32-летнем контрактнике 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа вс рф.

СБУ сообщает, что в оккупированном поселке Мокрец Броварского района оккупант совместно с другими обстреливал частные помещения, врывался в них и отбирал имущество у людей.

Задокументировано, что во время одного из таких "налетов" Сеферов хотел забрать мобильный телефон у 53-летнего местного жителя.

В результате тяжелых огнестрельных ранений потерпевший погиб на месте.

Подготавливаются материалы для объявления подозреваемого в международный розыск.

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