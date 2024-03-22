В Киевской области оккупант расстрелял мужчину, чтобы украсть его телефон, — СБУ

Служба безопасности Украины объявила заочно подозрение российскому оккупанту, расстрелявшему жителя Киевщины, чтобы отобрать мобильный телефон.
Речь идет о Тимуре Сеферове - 32-летнем контрактнике 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа вс рф.
СБУ сообщает, что в оккупированном поселке Мокрец Броварского района оккупант совместно с другими обстреливал частные помещения, врывался в них и отбирал имущество у людей.
Задокументировано, что во время одного из таких "налетов" Сеферов хотел забрать мобильный телефон у 53-летнего местного жителя.
В результате тяжелых огнестрельных ранений потерпевший погиб на месте.
Подготавливаются материалы для объявления подозреваемого в международный розыск.
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