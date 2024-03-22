В результате атаки на Днепровскую ГЭС произошла утечка нефтепродуктов в Днепр, фото

Специалисты Государственной экологической инспекции зафиксировали утечку нефтепродуктов в реку Днепр.

Фото: Госэкоинспекция Южного округа

Как известно, в Запорожье во время ракетного удара российских оккупантов по Днепровской гидроэлектростанции было два прямых попадания по ГЭС-1 и ГЭС-2, есть серьезные повреждения.

Государственная экологическая инспекция Южного округа сообщила, что в результате попаданий российских ракет по гидроэлектростанции ДнипроГЭС в Запорожье произошла утечка нефтепродуктов в реку Днепр.

Пробы воды из реки были отобраны для лабораторного исследования. Кроме того, специалисты зафиксировали загрязнение почв в результате российской атаки.

В городе площадь загрязнения отходами разрушения из ДнипроГЭС составляет более 7200 м² по ул. Славутича и более 300 м² на ул. Петра Сагайдачного (Бородинской).

Фото: Госэкоинспекция Южного округа

Напомним, что в ночь на 22 марта и утром страна-агрессор рф осуществила масштабную ракетно-дроновую атаку на Украину, запустив более 60 "шахедов" и почти 90 ракет разных типов. Били по критической инфраструктуре.

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