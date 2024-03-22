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  1. В Україні

У Дніпровську ГЕС прилетіло 8 ракет: чи є загроза прориву дамби

14:35, 22 березня 2024
Ворог обстріляв ДніпроГЕС, завдавши дуже серйозних пошкоджень.
У Дніпровську ГЕС прилетіло 8 ракет: чи є загроза прориву дамби
Фото: Офіс Генпрокурора
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Під час масованої атаки 22 березня рф завдала ракетного удару по найбільшій в Україні гідроелектростанції – ДніпроГЕС. Ворог випустив 8 ракет, уточнив керівник департаменту протидії злочинам в умовах озброєного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов в ефірі телемарафону.

"В саму ГЕС влучили вісім разів, тобто вісім ракет потрапили у надзвичайно важливий об'єкт, який містить не лише енергетичну складову, а й виконує інші функції", – повідомив Бєлоусов.

На щастя, жертв серед співробітників ДніпроГЕС немає. Загрози прориву греблі ДніпроГЕС теж наразі немає.

Голова компанії Укргідроенерго Ігор Сирота зазначив, що ГЕС-2 перебуває у критичному стані, ГЕС-1 також не працює.

Державна екологічна інспекція Південного округу повідомила, що унаслідок влучань по гідроелектростанції ДніпроГЕС стався витік нафтопродуктів у річку Дніпро.

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