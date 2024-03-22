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Італія виділила 500 тисяч євро на відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі

18:34, 22 березня 2024
Найближчим часом очікується прибуття до Одеси експертної групи та безпосередньо очільниці офісу ЮНЕСКО в Україні.
Італія виділила 500 тисяч євро на відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі
Фото: Одеська міськрада
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Італія надала 500 тисяч євро на відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі, який пошкодили російські війська влітку 2023 року. Про це повідомила Одеська міська рада.

Там зазначили, що у жовтні 2023 року Італія оголосила про допомогу Одесі, а вже у грудні визначила суму коштів для допомоги у відновленні собору.

Найближчим часом очікується прибуття до Одеси експертної групи та безпосередньо очільниці офісу ЮНЕСКО в Україні.

"У нас не було часу чекати, адже ми могли втратити ще й те, що залишилося від собору після влучання ракети. Тому за кошти благодійників та парафіян Одеської єпархії був відновлений дах, а також розпочалися роботи щодо відновлення найбільш пошкодженої частини будівлі", - прокоментував мер Геннадій Труханов.

Нагадаємо, що у липні минулого року під час ракетного удару по Одесі був сильно пошкоджений Спасо-Преображенський собор. 

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