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Пошкоджено історичний центр Одеси — росія атакувала пам’ятку під захистом ЮНЕСКО, фото та відео

11:46, 23 липня 2023
Ворог атакував будівлі під охороною ЮНЕСКО: масштаб руйнувань.
Пошкоджено історичний центр Одеси — росія атакувала пам’ятку під захистом ЮНЕСКО, фото та відео
Джерело фото: Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova
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Вночі на 23 липня Одеса зазнала чергової ракетної атаки російських військ. Як повідомили в Оперативному командуванні «Південь», вночі ворог вдарив по Одещині 5-ма видами ракет всіх видів базування: «Калібри», «Онікси», Х-22 та Іскандер-К, а також застосував балістичні Іскандер-М.

Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що щонайменше одна людина загинула. Багато поранених. Ракетами росіяни атакували історичний центр — пам’ятку під захистом ЮНЕСКО. Зруйновано найбільший православний храм міста.

«росія вкотре доводить, що її головна мета - вбивати мирних українців. А розмови про російську духовність — брехня. Ракетами атакували історичний центр — пам’ятку під захистом ЮНЕСКО. Зруйновано найбільший православний храм міста.

Єдині традиції, які реально шанує і продовжує росія — традиції людожерських тоталітарних режимів», - зазначив він.

Костін розповів, що цей храм вже руйнували — у 36-му році. Незалежна Україна відновила його.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що жодного виправдання російському злу бути не може і за Одесу обовʼязково буде відповідь російським терористам.

У ДСНС України на фото показали порятунок людей, роботу психологів та рятувальників, які рятують ікони з понівеченого собору.

Джерело фото: Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova / опублікував Президент Володимир Зеленський 

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