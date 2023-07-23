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Поврежден исторический центр Одессы — россия атаковала памятку под защитой ЮНЕСКО, фото и видео

11:46, 23 июля 2023
Враг атаковал здания под охраной ЮНЕСКО: масштаб разрушений.
Поврежден исторический центр Одессы — россия атаковала памятку под защитой ЮНЕСКО, фото и видео
Источник фото: Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova
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Ночью на 23 июля Одесса подверглась очередной ракетной атаке российских войск. Как сообщили в Оперативном командовании «Юг», ночью враг ударил по Одесщине 5-ю видами ракет всех видов базирования: «Калибры», «Ониксы», Х-22 и Искандер-К, а также применил баллистические Искандер-М.

Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что по меньшей мере один человек погиб. Много раненых. Ракетами россияне атаковали исторический центр – памятку под защитой ЮНЕСКО. Разрушен самый большой православный храм города.

«Россия в очередной раз доказывает, что ее главная цель – убивать мирных украинцев. А разговоры о российской духовности – ложь. Ракетами атаковали исторический центр – памятку под защитой ЮНЕСКО. Разрушен самый большой православный храм города.

Единственные традиции, которые реально чтит и продолжает россия – традиции людоедских тоталитарных режимов», - отметил он.

Костин рассказал, что этот храм уже разрушали – в 36-м году. Независимая Украина восстановила его.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакого оправдания российскому злу быть не может, и за Одессу обязательно будет ответ российским террористам.

В ГСЧС Украины на фото показали спасение людей, работу психологов и спасателей, спасающих иконы из изуродованного собора.

Источник фото: Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova / опубликовал Президент Владимир Зеленский

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