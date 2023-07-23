Обязательно будет ответ российским террористам, – Зеленский отреагировал на удар по Одессе

Никакого оправдания российскому злу быть не может, подчеркнул Президент.

Источник фото: Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova

Ночью на 23 июля Одесса подверглась очередной ракетной атаке российских войск. Как сообщили в Оперативном командовании «Юг», ночью враг ударил по Одесщине по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования: «Калибры», «Ониксы», Х-22 и Искандер-К, а также применил баллистические Искандер-М.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакого оправдания российскому злу быть не может, и за Одессу обязательно будет ответ российским террористам.

«Ракеты против мирных городов, против жилых домов, собора... Никакого оправдания российскому злу быть не может. Как и всегда, это зло проиграет. И за Одессу обязательно будет ответ российским террористам. Они почувствуют этот ответ.

Всем, кто пострадал от этой очередной террористической атаки, оказывается помощь.

Я благодарен всем, кто помогает людям, и всем, кто мыслями и эмоциями – с Одессой. Мы пройдем это. Мы вернем мир. И для этого нужно победить российское зло», - подчеркнул Президент.

В ГСЧС Украины на фото показали спасение людей, работу психологов и спасателей, спасающих иконы из изуродованного собора.

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