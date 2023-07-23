Обов'язково буде відповідь російським терористам, – Зеленський відреагував на удар по Одесі

Жодного виправдання російському злу бути не може, наголосив Президент.

Джерело фото: Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova

Вночі на 23 липня Одеса зазнала чергової ракетної атаки російських військ. Як повідомили в Оперативному командуванні «Південь», вночі ворог вдарив по Одещині щонайменше 5-ма видами ракет всіх видів базування: «Калібри», «Онікси», Х-22 та Іскандер-К, а також застосував балістичні Іскандер-М.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що жодного виправдання російському злу бути не може і за Одесу обовʼязково буде відповідь російським терористам.

«Ракети проти мирних міст, проти житлових будинків, собору... Жодного виправдання російському злу бути не може. Як і завжди, це зло програє. І за Одесу обовʼязково буде відповідь російським терористам. Вони відчують цю відповідь.

Усім, хто постраждав від цієї чергової терористичної атаки, надається допомога.

Я вдячний усім, хто допомагає людям, і всім, хто думками та емоціями – з Одесою. Ми пройдемо це. Ми повернемо мир. І для цього треба перемогти російське зло», - наголосив Президент.

У ДСНС України на фото показали порятунок людей, роботу психологів та рятувальників, які рятують ікони з понівеченого собору.

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