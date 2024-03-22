В ближайшее время ожидается прибытие в Одессу экспертной группы и непосредственно руководителя офиса ЮНЕСКО в Украине.

Италия выделила 500 тысяч евро на восстановление Спасо-Преображенского собора в Одессе, который повредили российские войска летом 2023 года. Об этом сообщил Одесский городской совет.

Там отметили, что в октябре 2023 Италия объявила о помощи Одессе, а уже в декабре определила сумму средств для помощи в восстановлении собора.

В ближайшее время ожидается прибытие в Одессу экспертной группы и непосредственно руководителя офиса ЮНЕСКО в Украине.

"У нас не было времени ждать, ведь мы могли потерять еще и то, что осталось от собора после попадания ракеты. Поэтому за средства благотворителей и прихожан Одесской епархии была восстановлена крыша, а также начались работы по восстановлению наиболее поврежденной части здания", - прокомментировал мэр Геннадий Труханов.

Напомним, что в июле прошлого года во время ракетного удара по Одессе был сильно поврежден Спасо-Преображенский собор.

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