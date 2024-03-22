В Днепровскую ГЭС прилетело 8 ракет: есть ли угроза прорыва дамбы

Враг обстрелял ДнепроГЭС, нанеся очень серьезные повреждения.

Во время массированной атаки 22 марта рфнанесла ракетный удар по крупнейшей в Украине гидроэлектростанции – ДнепроГЭС. Враг выпустил 8 ракет, уточнил руководитель департамента по противодействию преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов в эфире телемарафона.

"В саму ГЭС попали восемь раз, то есть восемь ракет попали в чрезвычайно важный объект, содержащий не только энергетическую составляющую, но и выполняет другие функции", – сообщил Белоусов.

К счастью, жертв среди сотрудников ДнепроГЭС нет. Угрозы прорыва дамбы ДнепроГЭС тоже пока нет.

Глава компании Укргидроэнерго Игорь Сирота отметил, что ГЭС-2 находится в критическом состоянии, ГЭС-1 также не работает.

Государственная экологическая инспекция Южного округа сообщила, что в результате попаданий по гидроэлектростанции ДнепроГЭС произошла утечка нефтепродуктов в реку Днепр.

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