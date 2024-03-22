Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи «короля контрабанди» Альперіна

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду призначила повторний судовий розгляд справи Вадима Альперіна.

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала ухвалу про закриття кримінального провадження щодо одеського бізнесмена Вадима Альперіна про корупційну схему на митниці. Про це йдеться у повідомленні АП ВАКС.

Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу сторони обвинувачення на рішення ВАКС про закриття справи, яке ухвалили торік у жовтні.

Тепер справу Альперіна повторно розглядатимуть у суді першої інстанції. Оскаржити рішення Апеляційної палати не можна.

Нагадаємо, що у жовтні ВАКС закрив справу Вадима Альперіна. Сторона захисту подала клопотання про закриття справи наполягаючи на тому, що до неї слід застосувати "правки Лозового".

«Судово-юридична газета» повідомляла, що у 2019 році Вадима Альперіна затримали за підозрою в організації масштабних схем на митниці.

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