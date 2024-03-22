Є ознаки, що рф може готуватися до нових ударів, – Гуменюк

Після масованого ракетно-дронового удару, який сьогодні рф завдала по Україні, знову спостерігається ворожа активність, яка може свідчити про підготовку до нових обстрілів

Про це повідомила в ефірі телемарафону начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Вона також додала, що останнім часом спостерігається надмірна активність розвідувальних дронів. Таким чином, за її словами, ворог намагається компенсувати відсутність літака А-50.

Гуменюк також нагадала, що напередодні російські окупаційні війська вивели морські ракетні комплекси на бойове чергування.

Нагадаємо, що в ніч на 22 березня та вранці країна-агресор рф здійснила масштабну ракетно-дронову атаку на Україну, запустивши понад 60 "шахедів" та майже 90 ракет різних типів. Били по критичній інфраструктурі.

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