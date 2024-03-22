Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Хто отримає відстрочку від мобілізації – стало відомо, які правки до законопроекту про мобілізацію погодив Комітет

Комітет визначився з питанням, хто з доглядачів отримає відстрочку від мобілізації

Внести ЛКК – виключити ЛКК з переліку декларантів: як законодавці вирішили змінити закон перед завершенням кампанії декларування

За тиждень до завершення кампанії декларування законотворці вирішили змінити перелік декларантів: що робити членам ЛКК.

Результатів спеціальних перевірок щодо кандидатів на посаду члена ВРП по квоті Президента немає досі – Етична рада

Етична рада повідомила, чому не відбуваються співбесіди з кандидатами на посаду члена ВРП по квоті Президента.

Жінка скористалася базою податкової служби, щоб дізнатися, скільки заробив її чоловік, але отримала протокол про корупцію

Кампанія декларування доходів та майна іноді приводить до несподіваних наслідків.

До Дисциплінарного статуту ЗСУ внесли зміни щодо присвоєння військових звань, протидії дискримінації і домаганням

Достроково присвоїти чергове військове звання можна буде лише за умови безпосередньої участі у бойових діях не менше 3 місяців.

  1. В Україні

Є ознаки, що рф може готуватися до нових ударів, – Гуменюк

23:30, 22 березня 2024
Останнім часом спостерігається надмірна активність розвідувальних дронів.
Є ознаки, що рф може готуватися до нових ударів, – Гуменюк
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Після масованого ракетно-дронового удару, який сьогодні рф завдала по Україні, знову спостерігається ворожа активність, яка може свідчити про підготовку до нових обстрілів

Про це повідомила в ефірі телемарафону начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Вона також додала, що останнім часом спостерігається надмірна активність розвідувальних дронів. Таким чином, за її словами, ворог намагається компенсувати відсутність літака А-50.

Гуменюк також нагадала, що напередодні російські окупаційні війська вивели морські ракетні комплекси на бойове чергування.

Нагадаємо, що в ніч на 22 березня та вранці країна-агресор рф  здійснила масштабну ракетно-дронову атаку на Україну, запустивши понад 60 "шахедів" та майже 90 ракет різних типів. Били по критичній інфраструктурі. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Василишин
    Андрій Василишин
    суддя Північно-Західного апеляційного господарського суду