Як скасувати проведену через ПРРО розрахункову операцію з помилковою сумою: роз’яснення ДПС

У разі формування розрахункового документа через ПРРО із помилковою сумою за розрахункову операцію, така операція скасовується шляхом реєстрації операції «сторно» .

ДПС у Київській області пояснило, як скасувати проведену через ПРРО розрахункову операцію з помилковою сумою. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Зазначається, що у разі формування розрахункового документа через ПРРО із помилковою сумою за розрахункову операцію, така операція скасовується шляхом наступної реєстрації операції «сторно» із реєстрацією такої операції на фіскальному сервері, формуванням фіскального номера розрахункового документа на таку операцію та зазначенням фіскального номера розрахункового документа, який сторнується.

Тобто операція «сторно», у зв’язку з помилково проведеною розрахунковою операцією ПРРО, виконується стосовно останнього чека до моменту реєстрації наступного розрахункового документа таким ПРРО (фіскальний касовий чек, Z- звіт).Якщо ПРРО вже сформовано наступні розрахункові документи, то операція «сторно» не проводиться. Скасування помилково проведеної розрахункової операції через ПРРО здійснюється шляхом реєстрації від’ємної суми (формування видаткового чека).

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