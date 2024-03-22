Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Хто отримає відстрочку від мобілізації – стало відомо, які правки до законопроекту про мобілізацію погодив Комітет

Комітет визначився з питанням, хто з доглядачів отримає відстрочку від мобілізації

Внести ЛКК – виключити ЛКК з переліку декларантів: як законодавці вирішили змінити закон перед завершенням кампанії декларування

За тиждень до завершення кампанії декларування законотворці вирішили змінити перелік декларантів: що робити членам ЛКК.

Результатів спеціальних перевірок щодо кандидатів на посаду члена ВРП по квоті Президента немає досі – Етична рада

Етична рада повідомила, чому не відбуваються співбесіди з кандидатами на посаду члена ВРП по квоті Президента.

Жінка скористалася базою податкової служби, щоб дізнатися, скільки заробив її чоловік, але отримала протокол про корупцію

Кампанія декларування доходів та майна іноді приводить до несподіваних наслідків.

До Дисциплінарного статуту ЗСУ внесли зміни щодо присвоєння військових звань, протидії дискримінації і домаганням

Достроково присвоїти чергове військове звання можна буде лише за умови безпосередньої участі у бойових діях не менше 3 місяців.

  1. В Україні

У Києві вилучили немовля у матері, яка без свідомості лежала на вулиці з дитиною

23:48, 22 березня 2024
26-річна жінка перебувала без свідомості, а поруч з нею знаходилось немовля.
У Києві вилучили немовля у матері, яка без свідомості лежала на вулиці з дитиною
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві поліцейські та соцпрацівники вилучили немовля у матері, яка без свідомості лежала на вулиці. Як повідомили у поліції, 8-місячна дівчинка разом з непритомною жінкою перебувала на землі. На щастя, її побачили ювенальні поліцейські, які проходили повз. Малолітню доставили в лікарню для обстеження, а на матір склали протокол за невиконання батьківських обов’язків.

Жінку помітили під час патрулювання лісопаркової зони. 26-річна мешканка Київщини перебувала без свідомості, а поруч з нею знаходилось немовля.

На матір правоохоронці склали протокол за ст. 184 КУпАП – невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. У поліції пишуть, що відомо, що жінка вже неодноразово притягувалась до відповідальності за вказане правопорушення.

Наразі дитину доставлено до лікарні для проходження медичного обстеження. Подальшою долею дівчинки піклуватимуться соціальні служби.

 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Василишин
    Андрій Василишин
    суддя Північно-Західного апеляційного господарського суду