У Києві вилучили немовля у матері, яка без свідомості лежала на вулиці з дитиною

26-річна жінка перебувала без свідомості, а поруч з нею знаходилось немовля.

У Києві поліцейські та соцпрацівники вилучили немовля у матері, яка без свідомості лежала на вулиці. Як повідомили у поліції, 8-місячна дівчинка разом з непритомною жінкою перебувала на землі. На щастя, її побачили ювенальні поліцейські, які проходили повз. Малолітню доставили в лікарню для обстеження, а на матір склали протокол за невиконання батьківських обов’язків.

Жінку помітили під час патрулювання лісопаркової зони. 26-річна мешканка Київщини перебувала без свідомості, а поруч з нею знаходилось немовля.

На матір правоохоронці склали протокол за ст. 184 КУпАП – невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. У поліції пишуть, що відомо, що жінка вже неодноразово притягувалась до відповідальності за вказане правопорушення.

Наразі дитину доставлено до лікарні для проходження медичного обстеження. Подальшою долею дівчинки піклуватимуться соціальні служби.

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