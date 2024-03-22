Підприємця та ексдиректора держпідприємства Міноборони викрили на хабарі у $600 000

Керівник приватного підприємства та його спільник вимагали гроші у представника ТОВ за передачу права забудови земельної ділянки Міноборони.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці викрили на корупційній схемі директора приватного підприємства та ексдиректора одного з ДП Міністерства оборони України. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що керівник приватного підприємства та його спільник вимагали гроші у представника ТОВ за передачу права забудови земельної ділянки Міноборони.

Вони мали вплинути на директора держпідприємства, у віданні якого перебувають землі оборони, для укладання тристороннього договору будівництва житлового комплексу.

У ОГП додають, що загалом неправомірна вигода становила 600 000 доларів США.

Зловмисників затримали під час одержання 320 тис доларів США готівкою, а також договорів про право власності на житлову нерухомість вартістю 280 тис доларів США.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, а також зловживанні впливом (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.