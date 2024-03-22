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  1. В мире

Спикера Палаты представителей США Майка Джонсона хотят отстранить от должности

18:31, 22 марта 2024
Ходатайство об отстранении Майка Джонсона подала член Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.
Спикера Палаты представителей США Майка Джонсона хотят отстранить от должности
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Член Республиканской партии Марджори Тейлор Грин подала ходатайство об отстранении Майка Джонсона с должности спикера Палаты представителей США. на такой шаг она пошла из-за недовольства относительно законопроекта о государственном финансировании, передает CNN.

«Сегодня я подала ходатайство об отстранении, но это скорее предупреждение», — сказала Тейлор Грин репортерам после подачи ходатайства.

По ее словам, «пора пройти через этот процесс, не торопиться и найти нового спикера Палаты представителей, который будет поддерживать республиканцев и наше республиканское большинство, а не поддерживать демократов».

Издание пишет, что Палата представителей должна будет рассмотреть этот вопрос в течение двух законодательных дней после ее признания. Сегодня во второй половине дня палата уходит на двухнедельный перерыв.

На вопрос CNN о своей реакции Джонсон не ответил, а просто отмахнулся рукой. Спикер Палаты представителей столкнулся с сопротивлением со стороны правого крыла Республиканской партии из-за того, как он вел борьбу за государственное финансирование.

Ранее спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон сообщал, что законопроект о дополнительном финансировании Украины будет рассмотрен только после того, как будет решен вопрос с финансированием федерального правительства. 

Напомним, 8 марта Конгресс США одобрил пакет законопроектов для предотвращения шатдауна.  Законодатели США также ведут переговоры по второму пакету из шести законопроектов, включая финансирование американских военных, чтобы обеспечить полное финансирование всех федеральных агентств до 22 марта.

 Также известно, что Палата представителей США может провести голосование за пакет финансовой помощи Украине в конце марта или в апреле 2024 года.

Еще мы писали, что глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Украина может потерять еще больше территорий, если останется без помощи.

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