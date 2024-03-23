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  1. В Украине

В Украине вводят новый вид социальной помощи

07:36, 23 марта 2024
В соответствии с разработанным Минсоцполитикой постановлением, вводится новая помощь «Ребенок не один».
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В Украине вводят новый вид социальной помощи «Ребенок не один». Как отмечают в Министерстве социальной помощи, с начала полномасштабной войны ежегодно около 4 тысяч детей остаются без родительской опеки.

Помощь «Ребенок не один» назначается на детей, которые остались без родительской опеки, но еще не получили статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, и устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа. Процесс присвоения ребенку такого социального статуса обычно занимает до 6 месяцев – на этот период будет назначаться новый вид соцпомощи.

Размер выплаты составляет:

  • для детей до 6 лет – 6 407,5 грн
  • для детей от 6 до 18 лет – 7 990 грн
  • для детей до 6 лет с инвалидностью – 8 970,5 грн
  • для детей от 6 до 18 лет с инвалидностью – 11 186 грн

Обратиться с заявлением о назначении такой помощи на 6 месяцев в органы соцзащиты населения, ЦНАП или исполнительных органов территориальных общин может:

  • человек, к которому временно устроен ребенок, если семья постоянно проживает в Украине.
  • представитель приемной семьи или детского дома семейного типа, в котором временно находится ребенок.

Оказание помощи может быть продлено, если период временного устройства ребенка продлен приказом Службы по делам детей.

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