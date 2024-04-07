Более 13 тысяч детей остались без родительской заботы или сиротами с начала полномасштабной войны

В Минсоцполитики отметили, что с начала полномасштабной войны ежегодно около 4 тысяч детей остаются без родительской опеки.

Источник фото: Укринформ

С начала полномасштабной войны в Украине статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, приобрели более 13 тысяч детей. Об этом заявила министер социальной политики Украины Оксана Жолнович.

«Это дети, которые разными способами остались сиротами или, например, их родители в плену или российской тюрьме», – отметила Жолнович.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине вводят новый вид социальной помощи «Ребенок не один». Как отмечают в Министерстве социальной политики, с начала полномасштабной войны ежегодно около 4 тысяч детей остаются без родительской опеки.

Помощь «Ребенок не один» назначается на детей, которые остались без родительской опеки, но еще не получили статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, и устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа. Процесс присвоения ребенку такого социального статуса обычно занимает до 6 месяцев – на этот период будет назначаться новый вид соцпомощи.

Размер выплаты составляет:

для детей до 6 лет – 6 407,5 грн

для детей от 6 до 18 лет – 7 990 грн

для детей до 6 лет с инвалидностью – 8 970,5 грн

для детей от 6 до 18 лет с инвалидностью – 11 186 грн

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