Россияне расстреляли безоружных украинских военнопленных в Крынках – ОГП

В ОГП отмечают, что запись была опубликована в одном из Telegram-каналов 7 апреля.

Источник фото: Корреспондент.net

Оккупанты расстреляли безоружных украинских военных в Крынках на Херсонщине. Главное управление Национальной полиции начало досудебное расследование.

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, 7 апреля 2024 года в одном из Telegram-каналов была опубликована видеозапись, на которой зафиксировано, как российские военные расстреливают троих пленных украинских военнослужащих.

«На видео видно, как представитель из вс рф осуществляет в безоружных неподвижных военных несколько выстрелов, вероятно из автомата. В описании под записью говорится, что событие произошло вблизи Крынок Олешковской общины Херсонской области», - сообщают в ОГП.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры досудебное расследование начато по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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