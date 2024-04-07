Росіяни розстріляли беззбройних українських військовополонених в Кринках – ОГП

В ОГП зазначають, що запис було опубліковано в одному з Telegram-каналів 7 квітня.

Джерело фото: Корреспондент.net

Окупанти розстріляли беззбройних українських військових у Кринках на Херсонщині. Головне управління Національної поліції в Херсонській області розпочало досудове розслідування.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, 7 квітня 2024 року в одному з Telegram-каналів був опублікований відеозапис, на якому зафіксовано, як російські військові розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців.

«На відео видно, як представник зс рф здійснює у беззбройних нерухомих військових кілька пострілів, ймовірно з автомату. В описі під записом зазначено, що подія відбулась поблизу Кринок Олешківської громади Херсонської області», - повідомляють в ОГП.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури досудове розслідування розпочато за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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