Данило Гетманцев виписав попередження власникам тютюнових кіосків і озвучив варіанти розвитку подій

Голова парламентського комітету заявив, зокрема, про можливу заборону продавати тютюн у кіосках.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся до власників ліцензованих кіосків з продажу тютюну та закликав їх «схаменутися» та почати «тотально застосовувати РРО до всіх без виключення продажів».

У випадку, якщо цього не станеться, народний обранець озвучив декілька варіантів розвитку подій:

будуть раптові фактичні перевірки.

За словами Гетманцева «насправді раптові, а не за попереднім повідомленням» від «"друзів" у податковій».

доповнення переліку підстав анулювання ліцензій невидачею чеку.

«Цей проект вже є у нас на розгляді. Він буде прийнятий», - зауважив депутат.

заборона продавати тютюн у кіосках.

«Цього ще нема, але точно буде, якщо не схаменетеся», - наголосив очільник комітету.

Раніше ми писали, що ДПС посилює контроль за обігом підакцизних товарів.

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