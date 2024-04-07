Данило Гетманцев виписав попередження власникам тютюнових кіосків і озвучив варіанти розвитку подій

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся до власників ліцензованих кіосків з продажу тютюну та закликав їх «схаменутися» та почати «тотально застосовувати РРО до всіх без виключення продажів».
У випадку, якщо цього не станеться, народний обранець озвучив декілька варіантів розвитку подій:
За словами Гетманцева «насправді раптові, а не за попереднім повідомленням» від «"друзів" у податковій».
«Цей проект вже є у нас на розгляді. Він буде прийнятий», - зауважив депутат.
«Цього ще нема, але точно буде, якщо не схаменетеся», - наголосив очільник комітету.
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