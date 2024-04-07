Україна успішно виконала держбюджет у першому кварталі поточного року – Гетманцев

Надходження перевищили виплати на 135,2 млрд грн.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що попри всі фінансові труднощі, Україна успішно виконала державний бюджет у першому кварталі поточного року.

За його словами, надходження до загального фонду державного бюджету у першому кварталі (доходи та запозичення на фінансування дефіциту) склали 942,5 млрд грн, розподілившись приблизно у пропорції 50% на 50%, а виплати (касові видатки бюджету та погашення державного боргу) склали 807,3 млрд грн.

«Отже, надходження перевищили виплати на 135,2 млрд грн. Це піде у плюс до залишку на єдиному казначейському рахунку», — повідомив депутат.

Данило Гетманцев зазначив, що у першому кварталі Податкова служба перевиконала план доходів на 13,5% (+33 млрд грн), Митна служба – на 6,3% (+8,1 млрд грн). Профіцит по спеціальному фонду у першому кварталі склав 25,1 млрд грн.

Також він наголосив на важливості фінансової підтримки від міжнародних партнерів, що сприятиме виконанню піврічного бюджету.

Нагадаємо, що 20 березня до Державного бюджету вже надійшов перший транш 4,5 млрд євро відповідно до фінансового інструменту Ukraine Facility. Загальний же обсяг «грошей в обмін на реформи» від Європейського Союзу складатиме 50 млрд євро, з яких 17 мільярдів євро грантів і 33 мільярди євро позик, що буде надаватися Україні протягом 2024–2027 років. Як раніше писала «Судово-юридична газета», за тим, як Україна використає ці 50 млрд євро від ЄС, слідкуватиме окрема Ревізійна рада, що буде інформувати про порушення та корупцію.

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