Практика судов
  1. В Украине

Украина успешно выполнила госбюджет в первом квартале текущего года – Гетманцев

21:43, 7 апреля 2024
Поступления превысили выплаты на 135,2 млрд грн.
Украина успешно выполнила госбюджет в первом квартале текущего года – Гетманцев
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что, несмотря на все финансовые трудности, Украина успешно выполнила государственный бюджет в первом квартале текущего года.

По его словам, поступления в общий фонд государственного бюджета в первом квартале (доходы и заимствования на финансирование дефицита) составили 942,5 млрд грн, распределившись примерно в пропорции 50% на 50%, а выплаты (кассовые расходы бюджета и погашение государственного долга) составили 807,3 млрд грн.

«Следовательно, поступления превысили выплаты на 135,2 млрд грн. Это пойдет в плюс к остатку на едином казначейском счете», - сообщил депутат.

Даниил Гетманцев отметил, что в первом квартале Налоговая служба перевыполнила план доходов на 13,5% (+33 млрд грн), Таможенная служба – на 6,3% (+8,1 млрд грн). Профицит по специальному фонду в первом квартале составил 25,1 млрд грн.

Также он подчеркнул на важности финансовой поддержки от международных партнеров, что будет способствовать выполнению полугодового бюджета.

Напомним, что 20 марта в Государственный бюджет уже поступил первый транш 4,5 млрд евро в соответствии с финансовым инструментом Ukraine Facility. Общий же объем «денег в обмен на реформы» от Европейского Союза составит 50 млрд евро, из которых 17 миллиардов евро грантов и 33 миллиарда евро ссуд, которые будут предоставляться Украине в течение 2024–2027 годов. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», за тем, как Украина использует эти 50 млрд евро от ЕС, будет следить отдельный Ревизионный совет, который будет информировать о нарушениях и коррупции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных

Лента новостей

Блоги
Публикации
Национальный университет обороны требовал выселить офицера запаса вместе с семьей из общежития – что решил Верховный Суд

Застройщик не выполнил своих обязательств по строительству квартиры за счет средств, выплаченных офицеру запаса в качестве денежной компенсации для получения жилого помещения, но Национальный университет обороны требовал выселить его вместе с семьей из комнаты в общежитии без предоставления другого жилого помещения.

В закон об обработке за рубежом информации, содержащей государственную тайну, предлагают внести изменения

Закон об идентификации граждан с помощью Реестра военнообязанных буквально отменил запрет на обработку информации, составляющую государственную тайну, с помощью облачных ресурсов, размещенных за рубежом – что предлагают депутаты.

Администрирование государственного Реестра нормативно-правовых актов передают из рук частной компании государству – но это произойдет не сразу

Администратором Единого государственного реестра нормативно-правовых актов является частная компания – Кабмин решил передать его государству, но после того, как завершится военное положение.

На должности судей ВАКС и АП ВАКС претендуют 238 кандидатов: интересные нюансы конкурса

На десять вакантных должностей судей Апелляционной палаты претендуют 11 судей ВАКС и их помощники.

Судьи пожаловались на давление ГБР и прокуратуры, которые зарегистрировали уголовное производство в отношении судей, но больше ничего не делают

Правоохранительные органы не хотят закрывать уголовное производство, зарегистрированное на основании заявления, которое никто на самом деле не писал.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Шутенко
    Інна Шутенко
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Костянтин Єфіменко
    Костянтин Єфіменко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Антон Пекний
    Антон Пекний
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Вікторія Хом’якова
    Вікторія Хом’якова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду