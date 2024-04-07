Украина успешно выполнила госбюджет в первом квартале текущего года – Гетманцев

Поступления превысили выплаты на 135,2 млрд грн.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что, несмотря на все финансовые трудности, Украина успешно выполнила государственный бюджет в первом квартале текущего года.

По его словам, поступления в общий фонд государственного бюджета в первом квартале (доходы и заимствования на финансирование дефицита) составили 942,5 млрд грн, распределившись примерно в пропорции 50% на 50%, а выплаты (кассовые расходы бюджета и погашение государственного долга) составили 807,3 млрд грн.

«Следовательно, поступления превысили выплаты на 135,2 млрд грн. Это пойдет в плюс к остатку на едином казначейском счете», - сообщил депутат.

Даниил Гетманцев отметил, что в первом квартале Налоговая служба перевыполнила план доходов на 13,5% (+33 млрд грн), Таможенная служба – на 6,3% (+8,1 млрд грн). Профицит по специальному фонду в первом квартале составил 25,1 млрд грн.

Также он подчеркнул на важности финансовой поддержки от международных партнеров, что будет способствовать выполнению полугодового бюджета.

Напомним, что 20 марта в Государственный бюджет уже поступил первый транш 4,5 млрд евро в соответствии с финансовым инструментом Ukraine Facility. Общий же объем «денег в обмен на реформы» от Европейского Союза составит 50 млрд евро, из которых 17 миллиардов евро грантов и 33 миллиарда евро ссуд, которые будут предоставляться Украине в течение 2024–2027 годов. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», за тем, как Украина использует эти 50 млрд евро от ЕС, будет следить отдельный Ревизионный совет, который будет информировать о нарушениях и коррупции.

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