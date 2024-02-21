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  1. В Україні

ДПС посилює контроль за обігом підакцизних товарів: що зміниться

23:59, 21 лютого 2024
ДПС впроваджує нові заходи для запобігання контрабанді алкоголю та тютюну.
ДПС посилює контроль за обігом підакцизних товарів: що зміниться
Джерело фото: news.dtkt.ua
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Державна податкова служба (ДПС) активно займається контролем за обігом спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального з метою боротьби з нелегальним виробництвом та реалізацією цих товарів на території України. Зокрема, у січні 2024 року відбулася спільна нарада з провідним логістичним оператором України, на якій обговорювалися питання посилення контролю за пересиланням заборонених товарів.

Під час наради було вирішено:

  • Проводити роз’яснювальну роботу з працівниками, які приймають відправлення для пересилання, та надавати їм зразки марок акцизного податку.
  • Перевіряти підозрілі відправлення під час приймання для перевезення.
  • Забороняти перевозити товари з підакцизними товарами сумнівного походження.
  • Відмовляти у прийманні підозрілих відправлень без згоди на огляд вмісту.
  • Поступово оснащати пункти приймання відправлень обладнанням для перевірки вмісту без їх розпакування.

Ці рішення спрямовані на підвищення прозорості обігу підакцизних товарів на території України. ДПС висловлює подяку представникам бізнесу за готовність до співпраці та закликає всіх логістичних операторів та кур’єрські служби приєднатися до цих заходів. Робота з запобігання поширенню контрабандної та контрафактної алкогольної продукції та тютюнових виробів продовжується неперервно.

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