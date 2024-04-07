Даниил Гетманцев выписал предупреждение владельцам табачных киосков и озвучил варианты развития событий

Глава парламентского комитета заявил, в частности, о возможном запрете продавать табак в киосках.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обратился к владельцам лицензированных киосков по продаже табака и призвал их «опомниться» и начать «тотально применять РРО ко всем без исключения продажам».

В случае если этого не произойдет, народный избранник озвучил несколько вариантов развития событий:

будут внезапные фактические проверки.

По словам Гетманцева, «на самом деле внезапные, а не по предварительному сообщению» от «"друзей" в налоговой».

дополнение перечня оснований аннулирования лицензий невыдачей чека.

«Этот проект уже есть у нас на рассмотрении. Он будет принят», – отметил депутат.

запрет на продажу табака в киосках.

«Этого еще нет, но точно будет, если не спохватитесь», - подчеркнул глава комитета.

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