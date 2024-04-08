Алгоритм действий во время ДТП: в патрульной полиции напомнили, что делать, если попали в аварию

В Патрульной полиции Киева рассказали о правильном порядке действий в случае дорожно-транспортного происшествия.
Так, сначала необходимо убедиться нет ли травмированных. Если есть — предоставить домедицинскую помощь и вызвать скорую и полицию.
В дальнейшем следует включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки.
В полиции отмечают, что европротоколом можно воспользоваться в условиях, если:
Однако если хотя бы одно из этих условий не выполнено, тогда нужно позвонить в полицию.
Следует помнить, что транспортное средство должно оставаться на том месте, где произошло ДТП, чтобы полицейские имели возможность установить обстоятельства происшествия.
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