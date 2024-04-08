Алгоритм действий во время ДТП: в патрульной полиции напомнили, что делать, если попали в аварию

В каком случае не нужно звонить в полицию.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

В Патрульной полиции Киева рассказали о правильном порядке действий в случае дорожно-транспортного происшествия.

Так, сначала необходимо убедиться нет ли травмированных. Если есть — предоставить домедицинскую помощь и вызвать скорую и полицию.

В дальнейшем следует включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки.

В полиции отмечают, что европротоколом можно воспользоваться в условиях, если:

в ДТП нет травмированных и погибших людей;

имеется согласие водителей транспортных средств, ставших участниками аварии, об обстоятельствах ДТП;

оба водителя имеют действующий полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности;

у водителей отсутствуют признаки алкогольного, наркотического или иного опьянения или нахождения под влиянием лекарственных препаратов;

сумма ущерба после ДТП не превышает 80 000 грн.

Однако если хотя бы одно из этих условий не выполнено, тогда нужно позвонить в полицию.

Следует помнить, что транспортное средство должно оставаться на том месте, где произошло ДТП, чтобы полицейские имели возможность установить обстоятельства происшествия.

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