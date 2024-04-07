ТЦК уже через несколько месяцев получат данные всех мужчин от 18 до 60 лет, — Мошенец

Депутат Елена Мошенец выразила надежду, что Минобороны уже через несколько месяцев получит из разных реестров информацию о мужчинах от 18 до 60 лет.

Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам коррупционной политики и народная депутатка от фракции «Слуга Народа» Елена Мошенец выразила надежду, что Минобороны уже через несколько месяцев получит из разных реестров информацию о мужчинах от 18 до 60 лет.

«Мы делаем информационную, электронную, нашу воинскую часть. Делаем все, чтобы все эти процессы упростить для нашего военного руководства. Законодательная база уже создана, вопрос к конкретным исполнителям, как быстро это заработает эффективно», - сказала Мошенец.

По ее мнению, уже через несколько месяцев можно будет увидеть конкретный результат.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 4 апреля вступил в силу Закон 3549-ІХ о цифровизации военного учета и внедрения Электронного кабинета военнообязанного (законопроект 10062). Целью Реестра теперь будет также и идентификация военнообязанных граждан и оформление документов военного учета. Он будет осуществляться с использованием средств Единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

Согласие лиц на обработку их персональных данных для целей Реестра не требуется.

Таким образом, новая редакция статьи 13 закона о Реестре определяет, что для формирования базы данных Реестра Центральная избирательная комиссия, Государственная налоговая служба и Государственная миграционная служба представляют путем электронного взаимодействия Министерству обороны сведения относительно всех граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет.

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