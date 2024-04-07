«Мирный план» Трампа заключается в сдаче Крыма и Донбасса рф – WP

Дональд Трамп приватно рассказал, что планирует «подтолкнуть Украину к передаче Крыма и пограничного региона Донбасса россии».

Источник фото: Jabin Botsford/The Washington Post

Бывший президент США Дональд Трамп в частном порядке поделился деталями своего «мирного плана», который заключается в том, что Украина отказалась бы от определенной территории. Об этом пишет «The Washington Post» со ссылкой на источники.

Отметим, что Трамп уже ранее заявлял, что мог бы «урегулировать» войну в Украине в случае победы на выборах в течение 24 часов. В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность поехать на фронт с ним, если тот изъявит желание приехать в Украину.

Как говорится в публикации «The Washington Post», знакомые с планом люди говорят, что якобы Трамп «частно заявил, что мог бы прекратить войну россии в Украине, давя на Украину, чтобы она отказалась от определенной территории».

«По словам людей, которые обсуждали это с Трампом или его советниками и говорили на условиях анонимности, поскольку эти разговоры были конфиденциальными, предложение Трампа состоит в том, чтобы подтолкнуть Украину к передаче Крыма и пограничного региона Донбасса россии», – говорится в публикации.

По словам неназванного источника, Трамп заявлял, что, по его мнению, и россия, и Украина «хотят сохранить лицо, они хотят найти выход».

Такой подход кардинально изменил бы политику президента США в случае победы Трампа на выборах, пишут в издании, ведь действующий президент Джо Байден отмечает на прекращении российской агрессии и оказание военной помощи Украине.

Кампания Трампа отказалась прямо отвечать на вопросы во время подготовки авторами этой статьи, пишет издание.

«Любые предположения о плане президента Трампа исходят из неназванных и неинформированных источников, которые не имеют никакого представления о том, что происходит или что произойдет», — заявила представитель компании Каролайн Ливитт.

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