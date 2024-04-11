Дональд Трамп считает «нецелесообразным» посещать Украину, пока он только кандидат в президенты, — СМИ

Дональд Трамп решил, что посещать Украину сейчас для него неактуально во время предвыборной гонки в Соединенных Штатах.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что ему неуместно сейчас посещать Украину, поскольку он не занимает ни одного официального поста. Совершить визит его ранее приглашал Президент Украины Владимир Зеленский. Как пишет Reuters, об этом сообщил штаб Трампа.

Приглашение от Владимира Зеленского прозвучало 10 апреля в интервью Axel Springer. Глава государства пригласил Трампа посетить Украину и поделиться идеями о прекращении российской агрессии.

При этом представители предвыборного штаба Трампа заявили, что официальных контактов Зеленского с экс-президентом США не было.

«От Зеленского не было никаких контактов, и президент Трамп публично заявил, что ему было бы нецелесообразно ехать в Украину прямо сейчас, поскольку он не главнокомандующий», – говорится в сообщении.

При этом Reuters напоминает, что кандидаты в президенты США часто ездят за границу, чтобы улучшить свою внешнюю политику.

Например, бывшие кандидаты «республиканцы» Майк Пенс и Крис Кристи посещали Украину во время кампании за выдвижение от Республиканской партии. Также Трамп во время своей первой президентской кампании в 2016 году посетил Мексику и встретился с ее тогдашним президентом Энрике Пенья Ньето.

Напомним, что в материале «The Washington Post» говорилось, что экс-президент США Дональд Трамп в частном порядке поделился деталями своего «мирного плана», который заключается в том, что Украина отказалась бы от определенной территории.

«По словам людей, которые обсуждали это с Трампом или его советниками и говорили на условиях анонимности, поскольку эти разговоры были конфиденциальными, предложение Трампа состоит в том, чтобы подтолкнуть Украину к передаче Крыма и пограничного региона Донецкой области россии», – говорится в публикации.

Владимир Зеленский отметил, что готов выслушать предложения Трампа по прекращению войны, но «если они заключаются в том, что мы просто отдаем наши территории, то они очень примитивны».

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